Schelling rechnet mit Verbleib Köstingers als Nationalratspräsidentin

Parlamentsklubs legen Fraktionschefs und Präsidenten fest – Neos-Stimmen für Köstinger fraglich

Wien – Der Mittwoch bringt die Ouvertüre zur konstituierenden Sitzung des Nationalrats. Die Klubs legen den jeweiligen Vorsitz fest, zudem stellen ÖVP, SPÖ und FPÖ ihre Kandidaten für das Nationalratspräsidium auf.

Ein Novum ist, dass der Posten der Präsidentin möglicherweise nur übergangsmäßig besetzt wird. Die ÖVP nominiert dafür die bisherige Europapaabgeordnete Elisabeth Köstinger, die allerdings als wahrscheinliches neues Regierungsmitglied der Volkspartei gilt. Gleiches trifft auf Norbert Hofer von der FPÖ zu, der vorerst wieder Dritter Präsident werden soll. Als Einzige fix im Präsidium bleibt Doris Bures (SPÖ), die allerdings künftig nur noch zweite Präsidentin ist.

Bei den Sozialdemokraten wird daneben auch die Klubspitze neu geregelt. Parteichef Christian Kern wird Klubobmann, Andreas Schieder geschäftsführender Klubobmann. Die ÖVP macht Sebastian Kurz zum Klubobmann, ÖAAB-Chef August Wöginger soll geschäftsführender Klubchef werden. Wird Kurz Bundeskanzler, gilt Wöginger damit als Favorit für den Posten des ÖVP-Klubobmanns.

Dasselbe Spiel gibt es bei der FPÖ, wo vorläufig nur Heinz-Christian Strache als Klubobmann bestätigt wird. Während die Neos schon am Montag Matthias Strolz zum Klubobmann gewählt haben, ist bei der Liste Pilz noch fraglich, wer die Funktion nach dem Mandatsverzicht von Peter Pilz übernimmt.

Köstingers Verbleib in Präsidium möglich

Der ÖVP-Klub nominiert schon am Vormittag in seiner Sitzung Köstinger als Nationalratspräsidentin – wie lange sie das bleiben wird, ist zwar offen, Finanzminister Hans Jörg Schelling scheint jedoch davon auszugehen. Schelling erklärte bei seinem Eintreffen vor dem ÖVP-Klub: "Sie wird heute gewählt. Ich nehme an, sie wird auch dort bleiben." Auf Kritik an ihrer Nominierung, etwa von Neos und SPÖ, ging er nicht ein.

Nicht nachvollziehen konnte die Kritik auch der Kärntner ÖVP-Abgeordnete Gabriel Obernosterer. Er verwies auf die politische Laufbahn Köstingers und stellte fest: "Andere Parteien sollen bei sich selbst schauen." Im ÖVP-Klub stehe man zu hundert Prozent hinter dieser Entscheidung. "Was kann uns besseres passieren? Sie ist eine Herzeigekandidatin und eine Bereicherung fürs Parlament", so Obernosterer.

Kein Kommentar von Kurz

Parteichef Kurz meinte bei seinem Eintreffen lediglich, er sei schon spät dran: "Nachher gerne." Offiziell war ein Pressestatement nach der Sitzung allerdings nicht geplant.

Wortkarg gaben sich auch der Europaabgeordnete Othmar Karas und Innenminister Wolfgang Sobotka, der ebenfalls als Kandidat für den Posten gehandelt worden war. Ihre Aufgabe als Generalsekretärin der ÖVP legt Köstinger zurück, diese werden Stefan Steiner und Geschäftsführer Axel Melchior übernehmen, hieß es aus der Parteizentrale zur APA.

Strolz ortet "Verhöhnung des Parlaments"

Die Neos werden Köstinger möglicherweise nicht wählen. Sollte das zweithöchste Amt im Staat für sie tatsächlich nur Zwischenstation bis zu einer Bestellung zur Ministerin sein, werde man nicht zustimmen. "Das ist nicht der Verschubbahnhof. Wir sind nicht der Zwischenparkplatz. Wir sind die erste Staatsgewalt", sagte Neos-Chef Strolz am Mittwoch.

Es sei "recht steil", dass die ÖVP erst zwei Tage vor der Konstituierung bekanntgegeben hat, wen sie nominiert. Dass Köstinger auch noch als Ministerin vorgesehen sein soll und das Amt der Nationalratspräsidentin möglicherweise nur vorübergehend annimmt, ist für Strolz inakzeptabel und eine "Verhöhnung des Parlaments".

Neos wünschen Aussprache mit Köstinger

Die Neos haben Köstinger zu einer Aussprache eingeladen, bei der sie glaubhaft machen soll, dass sie das Amt dauerhaft annehmen wolle. Sie verlangen sogar einen entsprechenden Notariatsakt oder etwas ähnlich Glaubwürdiges.

Die neue Neos-Abgeordnete Irmgard Griss zeigte sich "erstaunt" darüber, dass die ÖVP für dieses wichtige Amt jemanden nominiert, der bisher nicht im Nationalrat tätig gewesen sei und aus einer "Vertrauensposition in der Partei unmittelbar an die Spitze des Parlament kommt". "Das ist schon bedenklich", so Griss.

Bezüglich der Wahl Hofers zum Dritten Präsidenten sind die Neos laut Strolz gespalten, da auch Hofer für ein Ministeramt vorgesehen sein soll. Er hat aber zumindest die Funktion des Dritten Nationalratspräsidenten schon bisher ausgeübt. Strolz attestierte Hofer, "die Aufgabe zufriedenstellend erledigt zu haben". (APA, 8.11.2017)