Renzi hofft auf Wahlkampf mit Berlusconi als Premierkandidat

"Wie Blade Runner will Silvio wieder das große Comeback schaffen" – PD-Chef schließt Amtsverbleib Gentilonis in neuer Legislaturperiode nicht aus

Rom – Der nach dem Wahldebakel seiner Partei bei den sizilianischen Regionalwahlen unter Druck geratene italienische Sozialdemokrat Matteo Renzi hofft auf einen Wahlkampf in Italien mit Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi als Premierkandidat. Berlusconi sei wie "Blade Runner", der seine Rückkehr versuche, sagte Renzi, Gast der vom TV-Kanal "La7" gesendeten Politshow "DiMartedi".

Nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs darf Berlusconi bei Parlamentswahlen selbst nicht antreten. Er macht aber Druck auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg für eine Aufhebung des mit seiner rechtskräftigen Verurteilung verbundenen Ämterverbots. "Ich hoffe, dass Berlusconi beim Wahlkampf dabei sein wird", so Renzi. "Berlusconi versucht das große Comeback. Nach 25 Jahren sind Blade Runner, Twin Peaks und Trainspotting wieder zurück. Man sieht, dass auch Berlusconi an eine restaurierte Version seiner selbst denkt", scherzte Renzi.

Keine Rücktrittsabsichten

Nach dem Wahldebakel seiner Demokratischen Partei (PD) bei den sizilianischen Wahlen steht Renzi unter Druck. Der PD-Chef dementierte jedoch Rücktrittsabsichten. Er werde wie geplant als Premierkandidat in den Wahlkampf für die Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr ziehen. Er schloss jedoch nicht aus, dass sein Parteikollege Paolo Gentiloni in der neuen Legislaturperiode als Regierungschef weiteramtieren könnte, sollte die PD bei den Parlamentswahlen gut abschneiden.

Renzi sprach sich für eine Erweiterung seiner Mitte-Links-Allianz auf andere Linkskräfte aus. Damit könnten die PD und ihre Partner bei den Parlamentswahlen auf 40 Prozent der Stimmen kommen. Renzi klagte über parteiinterne Rivalitäten. "Seit Monaten versucht man, mich auf die Seite zu drängen, doch das wird meinen Gegnern auch diesmal nicht gelingen", betonte er. (APA, 8.11.2017)