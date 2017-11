Österreicher traf bei den Calgary Flames zum zwischenzeitlichen 2:2

Calgary – Ein doppeltes Erfolgserlebnis hat es für Thomas Vanek in der NHL gegeben. Beim 5:3-Auswärtssieg seiner Vancouver Canucks erzielte der Österreicher einen Treffer gegen die Calgary Flames. In einer spannenden Partie gingen die Canucks 1:0 in Führung. Danach drehten die Flames das Spiel auf 2:1. Nach dem 2:2 durch Vanek gingen Flames wieder in Front. Nach einer starken Endphase siegte Vancouver 5:3. (APA; 8.11.2017)