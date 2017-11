Apollo-12-Pilot Richard Gordon gestorben

Astronaut wurde 88 Jahre alt – Mondmission im November 1969

Washington – US-Astronaut Richard "Dick" Gordon, der als einer von nur zwei Dutzend Menschen zum Mond flog, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Gordon starb am Montag (Ortszeit) in seinem Zuhause in Kalifornien, wie die Astronaut Scholarship Foundation am Dienstag mitteilte.

Gordon war im November 1969 als Mitglied der Apollo-12-Mission gemeinsam mit Charles Conrad und Alan Bean auf dem Mond gelandet. Während Conrad und Bean auf dem Mond spazierten, flog Gordon im Mutterschiff, machte Fotos zur Kartographie und suchte nach Landeplätzen für zukünftige Missionen. Der Navy-Testpilot war seit 1963 für die NASA im Einsatz und verbrachte insgesamt 13 Tage im Weltall. Nach seinem NASA-Abschied im Jahr 1972 arbeitete er für Öl- und Gasunternehmen sowie als ranghoher Vertreter eines Footballteams.

Die NASA und die USA hätten einen der frühen Raumfahrt-Pioniere verloren, teilte NASA-Verwalter Robert Lightfoot mit und bezeichnete Gordon als "einen der mutigsten Flieger unserer Nation" (APA, 8.11.2017)