Amokschütze von Texas floh aus Nervenklinik, stand auf Waffensperrliste

Mann griff Frau an, verletzte Baby schwer, drohte Vorgesetzten mit dem Tod – Handy in FBI-Labor geschickt

Sutherland Springs – Nach der Bluttat in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat das FBI das Handy des Schützen, Devin Kelley, sichergestellt. Man sei aber derzeit nicht in der Lage, auf das Gerät zuzugreifen, sagte Christopher Combs von der Bundespolizei am Dienstag. Das Handy sei an ein Labor des FBI in Virginia geschickt worden. Combs zeigte sich zuversichtlich, dass es der Behörde gelingen werde, sich Zugriff auf die Daten zu verschaffen. Er wollte nicht sagen, um welches Handymodell es sich handelt.

Derweil meldet die "New York Times", dass die Gefährlichkeit des spätere Attentäters offenbar schon länger bekannt war. Bereits 2012, während seiner Zeit bei der US-Luftwaffe, floh er demnach aus einer Anstalt für psychisch Erkrankte. Dort war er eingewiesen worden, weil er seine Vorgesetzten mit dem Tod bedroht und versucht hatte, Waffen zu stehlen. Zudem hatte der Mann seine Frau und das gemeinsame Baby geschlagen. Das Kleinstkind trug eine Schädelfraktur davon. Der Gewaltakt ist Hintergrund der einjährigen Militärhaft, die er im gleichen Jahr verbüßte, bevor er die Luftwaffe unehrenhaft verließ.

Schütze hätte keine Waffen kaufen dürfen

Nach seiner Entlassung aus Haft und Luftwaffe war der spätere Täter zudem auf einer Liste jener Gewalttäter vermerkt worden, die auch in den USA keine Waffen besitzen dürfen. Das Militär gab diese Liste allerdings nicht an die maßgeblichen Stellen weiter, wie nun bekannt wurde. Kelley kaufte vor der Tat, an deren Ende er sich selbst das Leben nahm, mehrere Schusswaffen.

Der 26-Jährige hatte am Sonntag in dem kleinen Ort Sutherland Springs in einer Baptistenkirche 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten darauf hin, dass das Motiv des Mannes in seinem persönlichen Umfeld liegen könnte. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden war er wütend auf die Familie seiner Frau. Er schickte seiner Schwiegermutter Textnachrichten mit Drohungen. Sie hatte die Kirche in der Vergangenheit besucht. Am Sonntag war sie aber nicht im Gottesdienst. (red, APA, 7.11.2017)