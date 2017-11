Bestätigt: OnePlus 5T erscheint am 16. November

Randloses Smartphone wird um 17 Uhr in New York vorgestellt

Das in den letzten Wochen kursierende Datum für die Veröffentlichung des OnePlus 5T hat sich bestätigt. Wie der chinesische Hersteller auf seiner Homepage und auf sozialen Medien ankündigt, wird sein neues Handy am 16. November präsentiert.

Der Launch-Event steigt diesmal in New York und offenbar ist etwas Größeres geplant. Neben Medienvertretern sollen an dem Tag auch Privatpersonen gegen 40 Dollar Eintritt Zugang erhalten. Diese sollen einen Goodie-Rucksack im Gegenwert von 65 Dollar erhalten, zudem will OnePlus sämtliche Eintrittsgelder für karitative Zwecke spenden. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wird auch per Livestream übertragen.

Learn how you can be there live when we introduce the #OnePlus5T. https://t.co/JkqCyKkekX pic.twitter.com/iXq0DoU6gA — OnePlus (@oneplus) November 6, 2017

OnePlus goes randlos

Mit dem OnePlus 5T springt OnePlus auf den "Randlos"-Zug auf. Das Android-Handy wird mit schlanken Kanten ausgestattet und dürfte im Gegenzug ein größeres Display in einem gestreckteren Formfaktor (18:9 statt 16:9) erhalten, wie ein in den vergangenen Tagen geposteter Teaser nahelegt. Kolportiert wird eine Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixel.

Offiziell bekannt ist derweil nur, dass das Gerät einen 3,5mm-Klinkenstecker mitbringt und Änderungen bei der Kamera geplant sind. Es dürfte, wie schon sein Frühjahrs-Vorläufer, das OnePlus 5, mit Qualcomms Snapdragon 835 nebst acht GB RAM laufen.

Vorbestellungen sollen in Großbritannien bereits eine Viertelstunde nach Beginn des Events möglich sein. Der Rest Europas soll ab 21. November ordern können. Mit der Auslieferung will man am 28. November beginnen. (red, 07.11.2017)