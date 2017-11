Präsidentschaftswahl in Tschechien wirft lange Schatten voraus

Unter den Bewerbern für das Amt des Staatsoberhaupts sind unter anderem Amtsinhaber Milos Zeman und der konservative Ex-Premier Mirek Topolánek

In Tschechien lief am Dienstag die Bewerbungsfrist für die im Jänner bevorstehende Präsidentschaftswahl ab. Unter den Bewerbern für das Amt des Staatsoberhaupts sind unter anderem Amtsinhaber Milos Zeman und der konservative Ex-Premier Mirek Topolánek.

Topolánek war während seiner Amtszeit immer wieder in Korruptionsaffären verstrickt. In der Kritik stand auch sein früherer Berater Marek Dalík, der erst am Montag eine fünfjährige Haftstrafe wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Ankauf von Pandur-Radpanzern der Firma Steyr antrat.

EU-feindliche Haltung

Vor dem Hintergrund der laufenden Regierungsverhandlungen ist auch interessant, wer auf der Liste fehlt: Tomio Okamura, Chef der fremdenfeindlichen Partei SPD. Okamura hatte eine mögliche Kandidatur erst nach einem Treffen mit Zeman abgesagt, der ähnliche Wählergruppen anspricht. Das nährte Gerüchte, wonach Zeman sich im Gegenzug beim Sieger der Parlamentswahl vom Oktober, Andrej Babis von der liberal-populistischen Partei Ano, für eine SPD-Regierungsbeteiligung einsetzen könnte.

Babis aber will eine Minderheitsregierung bilden und lehnt eine Koalition mit der SPD ab – auch wegen deren EU-feindlicher Haltung. Zudem hätten beide Parteien nur 100 Mandate, eines zu wenig für die absolute Mehrheit. (Gerald Schubert aus Prag, 7.11.2017)