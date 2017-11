Live-Session in der STANDARD-Redaktion: Haley Heynderickx

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin aus Portland kam während ihrer Europatour auf einen Sprung bei uns vorbei

Haley Heynderickx wuchs in einer kleinen US-amerikanischen Stadt nahe Portland im Bundesstaat Oregon auf, wo sie in Ermangelung anderer Angebote ihre ersten musikalischen Schritte mit einem Bluegrass-Lehrer machte. Begleitet von ihrer Faszination für den Blues, fand sie schließlich zu ihrem Stil, den sie als Doom Folk bezeichnet.

Nachdem sich die Musikerin in den letzten Jahren einen festen Platz in der Singer-Songwriter-Szene in Portland erspielt hatte, ging es bereits zweimal auf ausgedehnte Europatour. Zwei EPs hat Heynderickx bisher veröffentlicht, nächstes Jahr soll das erste Album folgen. Erst kürzlich gastierte sie im Wiener Haus der Musik und nahm sich tags darauf zwei Songs lang Zeit, um uns in der STANDARD-Redaktion einen Besuch abzustatten.

Song #1: "Blues Run The Game" (Jackson-C.-Frank-Cover)

der standard

Song #2: "Unless"

der standard

(Jasmin Al-Kattib, Maria von Usslar, Gerald Zagler, Lukas Friesenbichler, 16.11.2017)