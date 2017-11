Voltea fliegt ab 29. März die größte Stadt im Baskenland an

Wien/Schwechat/Bilbao – Die spanische Airline Volotea bietet ab dem Sommerflugplan 2018 per 29. März eine neue Direktverbindung ab Wien. Angeflogen wird Bilbao, die größte Stadt im Baskenland. Es ist das vierte Ziel, das die Spanier ab Wien neben Marseille, Nantes und Genua anfliegen. "Insgesamt bietet der Flughafen Wien aktuell 45 wöchentliche Verbindungen nach Spanien", so Airport-Vorstand Julian Jäger am Dienstag. (APA, 7.11.2017)