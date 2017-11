Warum die untersten Einkommen in Österreich so stark sinken

Wegen der hohen Teilzeitquote verdienen unterste Bezieher um 20 Prozent weniger als 1999

Wien – Österreich gehört nach wie vor zu einer kleinen Elite von Ländern mit einem im internationalen Vergleich beinahe beispiellosen Wohlstand. Zugleich hat das langsame Wachstum über die vergangenen Jahre deutliche Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Das sind zwei der wesentlichen Ergebnisse einer am Dienstag präsentierten Studie der Statistik Austria zu der Frage "Wie geht es Österreich?".

Es ist längst Konsens unter Experten, dass man das Wohlbefinden einer Gesellschaft nicht allein anhand von wirtschaftlichen Kennzahlen beurteilen kann. Seit 2012 stellt die Statistik Austria daher einmal im Jahr rund 30 Indikatoren zur Lebensqualität in Österreich zusammen, neben klassischen wirtschaftlichen Informationen werden dabei auch Daten zum subjektiven Wohlbefinden ausgewertet.

Zufriedener als der Rest Europas

Österreichs Wirtschaftsleistung pro Kopf ist die vierthöchste in der EU, die Lebenszufriedenheit der Menschen ist im Vergleich entsprechend hoch. Rund 38 Prozent der Österreicher gaben an, dass ihre Zufriedenheit auf einer zehnstufigen Skala bei neun oder zehn liegt. Der Mittelwert liegt bei 7,9. Eine geringe Lebenszufriedenheit haben rund elf Prozent der Befragten, wobei die Werte seit Jahren konstant sind. Im EU-Schnitt ist die Zufriedenheit mit 7,1 geringer.

Die Österreicher fühlen sich im europäischen Vergleich auch sicher. 11,7 Prozent geben an, in ihrer Wohngegend Probleme mit Kriminalität zu haben. Das Sicherheitsempfinden ist in den beiden vergangenen Jahren sogar gestiegen, was dem Eindruck widerspricht, der nach zahlreichen Berichten über gestiegene Waffenkäufe im Land entstanden sein könnte.

Lohnschere geht auf

Doch die Statistiker haben auch weniger erfreuliche Nachrichten parat. Ein Schwerpunkt bei der Präsentation der Zahlen war erneut die verhaltene Lohnentwicklung. Seit den späten 1990er-Jahren driften die hohen und niedrigen Erwerbseinkommen zusehends auseinander.

Die Statistiker haben die Erwerbsbevölkerung in vier Gruppen geteilt, in Hoch- und Niedrigverdiener. In der Gruppe der untersten Einkommensbezieher sind die Bruttolöhne pro Kopf inflationsbereinigt seit dem Jahr 2000 um 20 Prozent gefallen. In der Gruppe der höchsten Einkommensbezieher gab es eine minimale Steigerung von gut drei Prozent. Die Medianeinkommen pro Kopf (die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter) stagnieren seit gut 15 Jahren.

Verantwortlich für diese äußerst schwache Entwicklung der Markteinkommen ist laut Pesendorfer vor allem de starke Anstieg der Teilzeitquote. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Dadurch gibt es auch mehr Personen mit geringen Einkommen innerhalb der Erwerbsbevölkerung. Der Knicks als eine Folge der Krise von 2008 ist ebenso zu sehen.

Bei den Haushaltseinkommen zeigt sich ein etwas besseres Bild.

Die Einkommen der Haushalte (pro Kopf) haben zwar auch hier zuletzt stagniert und sind sogar leicht gesunken, über die vergangenen 20 Jahre gab es aber doch einen Einkommenszuwachs.

Dass Marktlöhne pro Kopf und Haushaltseinkommen auseinanderklaffen, dürfte mehrere Ursachen haben. Die Beschäftigung in Österreich ist gestiegen, das heißt, die Zahl der Verdiener in einem Haushalt ist tendenziell höher als in der Vergangenheit. In das Haushalteinkommen werden zudem Pensionszahlungen und soziale Transfers eingerechnet.

Stabilere Entwicklung bei Vollzeitbeschäftigten

Ein Vergleich mit dem BIP-Wachstum zeigt, dass sich die Einkommen der anderen Sektoren, des Staats und der Unternehmen, stärker entwickelt haben.

Besser ist die Entwicklung der Marktlöhne bei jenen Personen, die in einer stabilen Vollzeitbeschäftigung stehen, hier gab es sowohl für Männer wie Frauen moderate Lohnzuwächse.

Die Auswertungen der Statistiker beruhen neben volkswirtschaftlichen Daten unter anderem auf Befragungen zum subjektiven Wohl- und Sicherheitsbefinden, befragt wurden gut 11.000 Personen. Auch Daten zur Einschätzung ihres Gesundheitszustandes und ihrer Wohnqualität hat die Statistik Austria erhoben. (András Szigetvari, 7.11.2017)