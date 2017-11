Das Sujet kommt von GGK Mullenlowe

Wien – Die OMV wirbt in Abu Dhabi. Im Zuge der ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference) von 13. bis 16. November 2017 wird der OMV Messeauftritt in Abu Dhabi mit Werbemaßnahmen unterstützt.

Zum Einsatz kommt ein Sujet, auf dem ein Landschaftsbild aus der Region Zell am See zu sehen ist. Der Slogan lautet: "OMV – Austria´s know-how for Abu Dhabi". Kreiert wurde das Sujet von der Werbeagentur GGK Mullenlowe in Zusammenarbeit mit OMV Corporate Communications und der Mediacom, heißt es. (red, 7.11.2017)