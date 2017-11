Produzent soll Privatermittler angeheuert haben

Sollten laut Zeitung Informationen über Anklägerinnen und JournalistInnen sammeln – Angeblich Treffen unter falschen Vorzeichen mit Rose McGowan

Hollywood/New York – Der unter vielfachem Missbrauchsverdacht stehende Hollywoodmogul Harvey Weinstein hat einem Medienbericht zufolge private Sicherheitsfirmen angeheuert, um Informationen über die Frauen zu sammeln, die ihm sexuelle Belästigung und Missbrauch vorwarfen. Auch JournalistInnen gerieten demnach ins Visier.

Die Wochenzeitung "The New Yorker" berichtete am Montagabend, der Filmproduzent habe die Firmen Kroll und Black Cube im Herbst 2016 eingeschaltet. Die Wochenzeitung beruft sich auf Dokumente und die Aussagen von sieben beteiligten Personen.

Als Frauenrechtsanwältin ausgegeben

Zwei Mitarbeiter von Black Cube sollen sich unter falschem Namen mit der Schauspielerin Rose McGowan getroffen haben. Eine Privatermittlerin habe sich als Frauenrechtsanwältin ausgegeben und mindestens vier Treffen mit McGowan verdeckt mitgeschnitten, heißt es in dem Bericht. Die 44-Jährige wirft Weinstein vor, sie vergewaltigt zu haben.

Weinsteins Sprecherin Sallie Hofmeister sagte "The New Yorker": "Es ist eine Fiktion es so hinzustellen, als seien irgendwelche Personen zu irgendeiner Zeit ins Visier genommen oder unterdrückt worden." Dutzende Frauen werfen dem Hollywoodmogul sexuelle Belästigungen bis hin zur Vergewaltigung vor. Weinstein streitet nicht einvernehmlichen Sex ab. Polizeibehörden in Los Angeles, Beverly Hills, New York und London ermitteln gegen den 65-Jährigen. (APA, 7.11.2017)