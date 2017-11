Frankreich beschließt außerordentliche Steuer für Großkonzerne

Mit der Sondersteuer soll die Neuverschuldung gedrückt werden. Das Land soll damit wieder die EU-Regeln einhalten

Die französische Nationalversammlung hat eine einmalige Sondersteuer für Großkonzerne beschlossen. Eine Mehrheit der Abgeordneten unterstützte bei der Abstimmung am Montag den Vorschlag der Regierung, mit einmaligen Steuerzuschlägen rund fünf Milliarden Euro zusätzlich einzutreiben.

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro sollen einmalig eine Unternehmenssteuer von 38,3 statt 33,3 Prozent zahlen. Für Firmen mit mehr als drei Milliarden Euro Jahresumsatz werden sogar 43,3 Prozent fällig.

Regierung will Neuverschuldung verringern

Mit der Sondersteuer will die Regierung die Neuverschuldung in Frankreich erstmals seit zehn Jahren wieder unter die EU-Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung drücken. Schon im Wahlkampf hatte Präsident Emmanuel Macron versichert, europäische Regeln einhalten zu wollen, um das Vertrauen in Brüssel zurückzugewinnen.

Die Pariser Regierung stand nach eigenen Angaben unter Zugzwang. Denn der Verfassungsrat hatte im Oktober eine Dividendenbesteuerung der Vorgängerregierung für ungültig erklärt – deshalb muss der Staat den besteuerten Unternehmen rund zehn Milliarden Euro zurückzahlen.

Kritik am Sondersteueraufschlag kam vom wichtige Arbeitgeberverband Medef: Damit lasse man diejenigen, die man illegal besteuert habe, die Erstattung bezahlen. (APA, jo, 7.11.2017)