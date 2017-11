Ehestreit an Bord: Flugzeug musste in Indien zwischenlanden

Frau las Handy-Nachrichten ihres schlafenden Mannes und geriet außer sich

Neu-Delhi – Ein handfester Ehekrach an Bord hat die Piloten einer katarischen Passagiermaschine zu einer ungeplanten Zwischenlandung in Indien gezwungen. Aus Wut über eine mutmaßliche Affäre ihres Mannes geriet eine Iranerin während eines Fluges mit Qatar-Airways von Katars Hauptstadt Doha nach Bali so außer sich, dass sie auch vom Kabinenpersonal nicht beruhigt werden konnte.

Die Frau habe auf den Ehemann eingeschlagen, wie die indische Zeitung "Hindustan Times" am Dienstag berichtete. Der Mann habe auf dem Flug am Sonntag gerade ein Nickerchen gemacht, als seine argwöhnische Frau mit seinem Fingerabdruck sein Smartphone entsperrt habe und ihm so auf die Schliche gekommen sei, berichtete die Zeitung. Angesichts der offenbar eindeutigen Nachrichten sei sie so in Rage geraten, dass die Piloten einen außerplanmäßigen Stopp in der indischen Stadt Chennai vorgezogen hätten.

Familie musste aussteigen

Das Paar musste samt Kind das Flugzeug verlassen. Nach einer Nacht am Flughafen sei die Familie in ein Flugzeug nach Kuala Lumpur gesetzt worden, sagte ein Sicherheitsvertreter. Die Polizei sei nicht gerufen worden. (APA, 7.11.2017)