Sujets wurden inhouse entwickelt

Wien – Minus 18˚ Celsius sei die "optimale Serviertemperatur" des Jägermeisters, heißt es in der Aussendung zur aktuellen Kampagne des Getränks. Das spiegle sich in den Sujets wider, die von Anfang November bis Ende Dezember in verschiedenen Städten Österreichs zu sehen sind.

foto: jägermeister

Die Kampagne umfasst Plakate und Citylights und wurde inhouse konzipiert. (red, 7.11.2017)