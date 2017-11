Wiener Bücherschmaus: Für den Gusto zwischendurch

Die gemeinnützige Buchhandlung will die Leselust fördern

In ihrer Freizeit treffen sich Jugendliche am liebsten mit Freunden, treiben Sport oder verbringen Zeit mit ihrer Freundin oder ihrem Freund. Lesen findet sich erst auf den hinteren Plätzen. Um die Freude für diese Freizeitbeschäftigung zu wecken und sie zu fördern, wurde vor drei Jahren der Wiener Bücherschmaus, ein Verein für Leseförderung und Buchkultur, gegründet.

Der Verein sammelt Bücherspenden, die zum Teil in Verschenkregalen kostenlos an untypischen Plätzen zur Verfügung gestellt werden. So gibt es ein offenes Bücherregal in einem Farbengeschäft in Wien-Mariahilf, auch im Nachbarschaftszentrum findet sich ein solches Regal. Der anderer Teil wird in der gleichnamigen Buchhandlung im sechsten Wiener Gemeindebezirk zu einem fairen Preis verkauft. Mit diesen Einnahmen können dann andere Leseförderprojekte finanziert werden. So finden in der Buchhandlung regelmäßig Workshops und Vorlesenachmittage für jedes Alter statt.

Bücher auf Reisen

"Bücher auf Rädern" ist das Herzstück der Initiative. Dabei werden circa 20 Bücher, Hörbücher und Spiele in einen Koffer auf Rädern gepackt und an Schulklassen oder andere Bildungseinrichtungen verliehen. Der Inhalt der Trolleys wird altersgerecht und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Pädagogen ausgewählt. "Wir versuchen, auch ein bis zwei Bücher für die Eltern mit einzupacken", sagt Georg Schober, Mitbegründer der Initiative. Ein Jahr lang bleiben die Bücher in der Klasse und sollen von Kind zu Kind gehen.

Hauptsächlich Volksschulen in Wien würden dieses Angebot nutzen, sagt Schober. Insgesamt 20 Koffer sind derzeit unterwegs. Erstmals konnten heuer aber auch Schulen in den Bundesländern beliefert werden. Das Interesse daran ist groß, das Feedback positiv. "Buchspenden sind dafür aber essenziell. Wir freuen uns aber auch, wenn Menschen in unsere Buchhandlung kommen", ergänzt Schober. (ost, 7.11.2017)