Arbeiterkammer-Chef Kaske zieht sich vorzeitig zurück

ÖGB-Mann Achitz gilt als Favorit für den Chefposten der Arbeiterkammer

Wien – Rudolf Kaske, Präsident der Arbeiterkammer, geht in Pension. Er legt seine Funktion aus familiären Gründen im kommenden Jahr und damit vor Ende der bis 2019 laufenden Amtszeit zurück. Das wurde dem STANDARD am Dienstag aus gut informierten Kreisen bestätigt. Kaske bestätigte seinen Rücktritt im Rahmen einer Pressekonferenz am Vormittag.

Seine Nachfolge solle bis zum Frühjahr geregelt sein, sagte Kaske, nannte aber keine Namen. Bereits im Vorfeld war etwa Bernhard Achitz, leitender Sekretär des Gewerkschaftsbundes, ins Spiel gebracht worden. Der erfahrene Sozialpolitiker hat dem Vernehmen nach aber auch Konkurrenten. So werden auch ÖGB-Vizepräsidentin Renate Anderl Ambitionen nachgesagt. Dass sie eine Frau ist, sei bestimmt kein Nachteil, meinen Eingeweihte. Auch Christian Meidlinger, Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, wird als Kandidat genannt.

Spekulationen auch über ÖGB-Chef Foglar

Den Arbeitnehmervertretern scheint ein größerer Umbau bevorzustehen. Zuletzt wurde auch spekuliert, dass ÖGB-Chef Erich Foglar seine Funktion abgeben könnte. Er hat das zuletzt offengelassen. (as, 7.11.2017)