Mafia-Skandal erreicht Tabellenführer Napoli

Club-Präsident soll am Dienstag angehört werden

Rom/Neapel – Nach Juventus Turin hat der Skandal um mögliche Verstrickungen zwischen Fangruppen und der Mafia den italienischen Tabellenführer SSC Napoli erreicht. Der Chefankläger des italienischen Fußball-Verbands (FIGC), Giuseppe Pecoraro, wolle in der Angelegenheit am Dienstag Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis anhören, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Montag.

Ermittelt werde bereits seit Sommer, weil der Club Eintrittskarten an Fangruppen mit Verbindungen zur neapolitanischen Mafia Camorra verschenkt haben soll. Auch Spieler sollen in den Skandal verwickelt sein.

Bei Italiens Rekordmeister Juventus hatten die Vorwürfe die Führungsriege betroffen: Club-Präsident Andrea Agnelli und drei weitere Club-Manager waren im September vom FIGC-Gericht zu Sperren und Geldstrafen verurteilt worden. Ihnen war vorgeworfen worden, von 2011 bis 2016 Hooligans Eintrittskarten verschafft zu haben beziehungsweise dies nicht verhindert zu haben.

Diese Fans wiederum werden in Verbindung gebracht mit der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta. Nach Einschätzung des Gerichts war Agnelli allerdings nicht im Bilde gewesen, dass ein Sprecher einer Ultra-Gruppe Verbindungen zur Unterwelt gehabt habe. (APA, 6.11.2017)