Österreich gegen Uruguay in neuem Trikot

Wien – Nicht nur der Teamchef ist neu, Österreichs Fußball-Nationalteam wird im Testspiel am 14. November gegen Uruguay am 14. November auch mit einem frischen Heimtrikot auflaufen.

Das am Montag präsentierte Leiberl des Herstellers Puma überrascht mit roter Farbe, das Design wurde speziell für den ÖFB kreiert. Es ist inspiriert von den Alpen und zeigt im unteren Bereich stilisierte Bergkämme. Die Ärmel sind in einem dunkleren Rot gehalten und sorgen so für einen optischen Kontrast. (red, 6.11. 2017)