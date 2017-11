Heiligabend am Sonntag: Diskussion um deutsche Ladenöffnungszeiten

In Österreich dürfen an Weihnachten keine Geschäfte öffnen, in Deutschland entscheiden die Länder

Die Bewohner Sachsen-Anhalts müssen ihre Weihnachtseinkäufe heuer rechtzeitig erledigen. Wer das Sauerkraut für die Bratwürste vergisst, wird am 24. Dezember durch die Finger schauen.

In Sachsen-Anhalt müssen Geschäfte an Weihnachten geschlossen bleiben. Da der Weihnachtstag auf einen Sonntag fällt, sei eine generelle Ladenöffnung ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Magdeburg der "Mitteldeutschen Zeitung". Ausnahmen gebe es für Kur- und Erholungsorte, und natürlich dürfe man noch Weihnachtsbäume verkaufen.

Die Regelung ist in Deutschland Ländersache. Nordrhein-Westfalen beispielsweise erlaubt eine Öffnung an Weihnachten, sofern vor allem Lebens- und Genussmittel im Angebot sind.

Gewerkschaft rief zu Einkaufsverzicht auf

Verdi, die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft, hat zu einem Einkaufsverzicht aufgerufen. Wenn der 24. Dezember heuer ein Sonntag ist, "ist die Überlegung, gerade an diesem Tag die Sonntagöffnungszeiten anwenden zu wollen, unglaublich zynisch", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Die Supermarktkette Aldi hatte mitgeteilt, ihre Filialen am 24. Dezember deutschlandweit geschlossen zu halten. Rewe und Edeka wollen die Entscheidung den selbstständigen Kaufleuten überlassen. Die sogenannten Filialmärkte will auch Rewe geschlossen halten.

Kein Weihnachtseinkauf in Österreich

In Österreich bleiben die Geschäfte, wie an jedem Sonntag, auch am 24. Dezember geschlossen. Wobei einzelne Länder Ausnahmeregelungen treffen können, allerdings nur unter Beachtung des Arbeitsrechts. In Niederösterreich zum Beispiel könnten Läden in Tourismusgemeinden zeitlich befristet öffnen, wenn sich der Ladenbesitzer allein in sein Geschäft stelle und keine Dienstnehmer beschäftige, so ein Sprecher der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Da auch der 31. Dezember auf einen Sonntag fällt, sei ein Kollektivvertrag abgeschlossen worden, um den Verkauf von Pyrotechnik an Silvester zu ermöglichen, sagt ein Sprecher der WKO Wien. An Weihnachten gebe es in Wien ein Öffnungsverbot für Kleinhandel und Lebensmittel, man schätze, dass dies auch in den anderen Bundesländern so sein wird. (Anastasia Hammerschmied, 7.11.2017)