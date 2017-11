Auktionshaus für Edelsteine startet in Wien

Die im September gegründete Firma Natural Gem Auctions bietet am 16. November Edelsteine im Looshaus an

Wien – Die Auktionshäuser Dorotheum, Sotheby's, Kinsky & Co. bekommen nun in Wien Konkurrenz in Sachen Schmuck und Juwelen: Mitte des Monats startet das Unternehmen "Natural Gem Auctions", das erst im September gegründet wurde, seine erste Edelstein-Versteigerung. Die Auktion von Rubinen, Saphiren, Diamanten, etc. findet am 16. November im Looshaus statt.

"Die Natural Gem Auctions bieten eine seriöse und transparente Möglichkeit, Edelsteine zu Bestpreisen zu ersteigern", bewarb der Vermögensberater Emanuele Bertolaso, der auch einer der beiden Firmengründer ist, am Montag in einer Aussendung die Veranstaltung. Das preiswerteste "Lot" beginnt bei 300 Euro. Sämtliche Edelsteine sind den Angaben zufolge mit einem international anerkannten Zertifikat versehen. "Weltweit anerkannt sind Zertifikate von SSEF, Gübelin und IGI bei Farbedelsteinen sowie GIA und HRD bei Diamanten", erklärte Mitgründer Thomas Schröck.

Ab 2018 soll viermal im Jahr eine Auktion stattfinden, sagte ein Unternehmenssprecher zur APA. Käufer könnten "günstiger als beim Juwelier" einkaufen. Denn diese hätten "viel höhere Aufschläge". Man kann aber auch Schmuck einbringen – die Verkäuferprovision beträgt 25 Prozent (bis 5.000 Euro) bzw. 15 Prozent (ab 5.000 Euro). Die Käufergebühren liegen bei 20 Prozent vom Kaufpreis. (APA, 6.11.2017)