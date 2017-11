Thiem als Vierter auf neuem Karrierehoch

Als erst zweiter Österreicher in Top Fünf – Gerald Melzer zurück in Top 100 – Murray und Djokovic nach Jahren aus Top Ten gefallen

Wien – Dominic Thiem hat am Montag mit Platz vier in der Weltrangliste einen neuen Meilenstein erreicht. Auch wenn der Vorstoß auch auf den Rückfall von Andy Murray und Marin Cilic zurückzuführen ist, weist das Ranking den Niederösterreicher zu Recht als viertbesten Spieler der Saison aus. Außer Thiem war bisher Thomas Muster als einziger Österreicher unter den Top Fünf.

Der verletzte Andy Murray ist erstmals seit April 2015 aus den ersten drei und erstmals seit Oktober 2014 aus den Top Ten gefallen. Der seit seiner Niederlage im Wimbledon-Viertelfinale Mitte Juli nicht mehr spielende Schotte ist nur noch auf Rang 16 zu finden – so weit hinten wie zuletzt im Mai 2008. Der ebenso seit Wimbledon nicht mehr aufschlagende Novak Djokovic fiel von Platz sieben auf zwölf zurück. Außerhalb der Top Ten war der Serbe zuletzt im März 2007 gewesen.

Einen Megasprung machte Jack Sock (USA) durch seinen Masters-1000-Triumph in Paris. Er rückte von Position 22 auf 9 vor und ist erstmals in den Top Ten sowie beim World-Tour-Finale. Karrierehochs gibt es auch für Alexander Zverev (GER), Grigor Dimitrow (BUL) und David Goffin (BEL) als Dritter, Sechster bzw. Achter. Rafael Nadal (ESP) und Roger Federer (SUI) als die Top Zwei haben jeweils mehr als doppelt so viele Punkte wie Zverev. Gerald Melzer kehrte als 99. in die Top 100 zurück. (APA, 6.11.2017)

Die besten ATP-Rankings der österreichischen Spieler auf der ATP-Tour:

1. Thomas Muster (44 Tour-Titel): 1 (erstmals 12.2.1996/6 Wochen)

2. Dominic Thiem (8): 4 (6.11.2017)

3. Jürgen Melzer (5): 8 (18.4.2011)

4. Gilbert Schaller (1): 17 (16.10.1995)

5. Horst Skoff (4): 18 (1.1.1990)

6. Stefan Koubek (3): 20 (13.3.2000)

7. Peter Feigl (3): 36 (1980)

8. Hans Kary (1): 37 (1976)

9. Alexander Antonitsch (1): 40 (9.7.1990)

HERREN:

1. (1) Rafael Nadal (ESP) 10.645 Punkte

2. (2) Roger Federer (SUI) 9.005

3. (4) Alexander Zverev (GER) 4.410

4. (6) Dominic Thiem (AUT) 3.815

5. (5) Marin Cilic (CRO) 3.805

6. (8) Grigor Dimitrow (BUL) 3.650

7. (9) Stan Wawrinka (SUI) 3.150

8. (10) David Goffin (BEL) 2.975

9. (22) Jack Sock (USA) 2.765

10. (11) Pablo Carreno Busta (ESP) 2.615

Weiters:

99. (119) Gerald Melzer (AUT) 572

135. (137) Sebastian Ofner (AUT) 433

193. (184) Jürgen Melzer (AUT) 271

218. (217) Dennis Novak (AUT) 237

275. (268) Michael Linzer (AUT) 184

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19. November): 1. Nadal 10.645 * – 2. Federer 9.005 * – 3. Zverev 4.410 * – 4. Thiem 3.815 * – 5. Cilic 3.805 * – 6. Dimitrow 3.650 *- 7. Wawrinka 3.150 ** – 8. Goffin 2.975 * – 9. Sock 2.765 * – 10. Carreno Busta 2.615 ***

* = qualifiziert, ** = wegen Verletzung nicht dabei, *** = Ersatz

DAMEN:

1. (1) Simona Halep (ROU) 6.175

2. (2) Garbine Muguruza (ESP) 6.135

3. (3) Caroline Wozniacki (DEN) 6.015

4. (4) Karolina Pliskova (CZE) 5.730

5. (5) Venus Williams (USA) 5.597

6. (6) Jelina Switolina (UKR) 5.500

7. (7) Jelena Ostapenko (LAT) 5.010

8. (8) Caroline Garcia (FRA) 4.420

9. (9) Johanna Konta (GBR) 3.610

0. (12) CoCo Vandeweghe (USA) 3.258