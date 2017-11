51-Jähriger von Polizisten angeschossen und gestorben

Ehefrau hatte Angst vor ihrem stark betrunkenen Ehemann, der die verständigten Polizisten mit einem Messer bedrohte

Lauterach – Bei einem Polizeieinsatz in Lauterach in Vorarlberg ist am Montagvormittag ein 51-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Dessen Frau hatte die Polizei alarmiert, weil sie Angst vor ihrem stark alkoholisierten Ehemann hatte, der in ihrer Wohnung mit einem Messer herumgelaufen sei, teilte die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Polizei soll der Mann laut ersten Informationen mit dem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Diese verteidigten sich mit ihren Waffen. Wie viele Schüsse fielen, war noch nicht klar. Fest steht, dass der Mann dabei schwer verletzt wurde. Eine Reanimation durch die Rettungskräfte blieb erfolglos, er verstarb noch an Ort und Stelle.

Laut Polizei wird der Schusswaffengebrauch durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch untersucht. Die Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt Tirol. (APA, 6.11.2017)