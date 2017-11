Bezos löst Gates als reichster Mensch ab und verkauft Amazon-Aktien

Amazon-Gründer kassiert durch Transaktion 1,1 Milliarden Dollar und steckt Erlös in seine Raumfahrtfirma Blue Origin

Wien – Im April hatte er die Transaktion angekündigt und vergangene Woche in die Tat umgesetzt. Amazon-Chef Jeff Bezos hat sich von Anteilen an dem Handelskonzern im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar getrennt – und das zu einem Aktienkurs auf Rekordhöhe. Nach der Transaktion hält er noch 16,4 Prozent an dem von ihm gegründeten Unternehmen. Mit dem Erlös will Bezos sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin finanzieren.

Um der Weltraumfirma zum Durchbruch verhelfen zu können, rechnet Bezos mit Kosten in Höhe von rund 2,5 Milliarden Dollar, sagte er im Frühjahr. Dabei sollen die Blue-Origin-Raketen wiederverwendbar sein, um die Kosten im Zaum zu halten und das Projekt profitabel zu machen. Bezos will mit seiner Firma zahlenden Kunden womöglich schon ab dem kommenden Jahr Weltraumflüge anbieten, bei denen die Passagiere einige Minuten Schwerelosigkeit erfahren können.

Vermögen von 94,6 Milliarden Dollar

Aktuell beläuft sich Bezos' Vermögen laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg auf 94,6 Milliarden Dollar – womit er derzeit reichster Mensch auf Erden ist. Ende Oktober hatte er der bisherigen Nummer eins, Bill Gates, den Platz an der Sonne abgeknöpft. Der Microsoft-Gründer bringt es auf ein Vermögen von 88,4 Milliarden Dollar, auf Rang drei liegt die Investmentlegende Warren Buffett mit 80,4 Milliarden. Vermögendster Österreicher ist der Reihung zufolge Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz auf Rang 90 mit 13,4 Milliarden Dollar auf der hohen Kante.

Bezos' Vermögen entspricht laut Bloomberg mehr als einem halben Prozent der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten oder dem 1,6-Millionenfachen eines durchschnittlichen US-Haushaltseinkommens. Fast 75 Millionen Feinunzen Gold könnte der Amazon-Chef zum derzeitigen Marktpreis ebenfalls aus dem Sparstrumpf finanzieren. (aha, 6.11.2017)