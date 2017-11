SPÖ Burgenland: Klubobmann Hergovich tritt offenbar zurück

Die SPÖ baut um: Ingrid Salamon soll neue Klubchefin werden, Hans Peter Doskozil zurückkehren

Eisenstadt – Der Klubobmann der SPÖ Burgenland, Robert Hergovich, wird nach Informationen der APA und des ORF Burgenland seine Funktion zurücklegen. Dazu wurde für Montag kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt. Hergovich werde mit Jahresbeginn zurück in die Arbeiterkammer wechseln, berichtete der ORF.

Sein Landtagsmandat werde er weiter ausüben. Als Klubchefin soll ihm die Mattersburger Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Ingrid Salamon nachfolgen.

Die SPÖ Burgenland steht vor einem gröberen personellen Umbau. Nachdem die SPÖ bei der Nationalratswahl nur Zweite wurde und höchstwahrscheinlich künftig nicht mehr in der Regierung vertreten ist, will Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil in die Landespolitik wechseln. Doskozil selbst bestätigte am Wochenende entsprechende Gespräche. Der Kronprinz von Landeshauptmann Hans Niessl soll nach APA-Informationen zunächst Finanzlandesrat werden, um als Niessls Nachfolger aufgebaut zu werden. Hergovichs Rückzug dürfte eine Art Vorleistung in diese Richtung sein. (APA, 6.11.2017)