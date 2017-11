Missbrauchsdebatte: Online-Petitionen gegen weitere Hollywood-Stars

Vorwürfe gegen Fernsehschauspieler Masterson und Oscar-Preisträger Casey Affleck

Hollywood – Der Skandal um sexuelle Übergriffe in der US-Filmbranche hat am Wochenende weitere Kreise gezogen: Eine Internet-Petition verlangt vom Streamingdienst Netflix, die Ausstrahlung der Serie "The Ranch" zu stoppen – wegen deren unter Vergewaltigungsvorwurf stehendem Hauptdarsteller Danny Masterson.

In der Petition gegen Masterson heißt es, vier Frauen beschuldigten den Mitwirkenden bei der Serie "That 70s Show", sie vor rund 15 Jahren vergewaltigt zu haben. Eine weitere Petition auf change.org fordert die Oscar-Akademie auf, dem Schauspieler Casey Affleck die Teilnahme an der kommenden Oscar-Gala zu untersagen, weil mehrere ehemalige Mitarbeiterinnen ihm sexuelle Belästigung vorwerfen würden.

Der italienische Filmregisseur und Oscar-Preisträger Giuseppe Tornatore ("Cinema Paradiso") bestritt unterdessen Vorwürfe des 44-jährigen ehemaligen Fernsehstarlets Miriana Trevisan, er sei ihr gegenüber vor 20 Jahren sexuell übergriffig geworden. Der 61-Jährige sagte der Zeitung "La Repubblica", er erwäge eine Klage gegen Trevisan. (APA, 6.11.2017)