Immer einen Schritt hinten: Samsung macht sich über iPhone lustig

Werbeclips von Samsung, die scharf gegen Apple schießen, haben mittlerweile schon Tradition

Samsung hat sich erneut über Apple lustig gemacht. In einem neuen Clip mit dem Namen "Erwachsen werden" zeigt der IT-Konzern einen User, der sich jahrelang stets das neueste iPhone kauft – nur, um dann neidisch auf das Samsung-Gerät seiner Freundin zu sein. Samsung hebt in dem Clip hervor, dass seine Galaxy-Smartphones Funktionen oft vor iPhones einführten – beispielsweise den Schutz vor Wasserschäden.

samsung mobile usa

Tradition

Die Pointe des Clips ist natürlich, dass der langjährige Apple-Fan nun ein Samsung Galaxy S8 besitzt und glücklich damit an Warteschlangen vor einem Apple-Store vorbeispaziert. In den vergangenen Jahren hat sich Samsung bereits über Apples späten Umstieg auf große Smartphones lustig gemacht und sein eigenes Gerät als "Next Big Thing" bezeichnet.

Hassliebe

Samsung und Apple verbindet eine Hassliebe. Die zwei Konzerne gingen etwa schon juristisch gegeneinander vor. Gleichzeitig produziert Samsung wichtige Komponenten für Apples Geräte. An den neuen iPhones soll der südkoreanische Konzern Milliarden verdienen. Samsung liefert etwa das neue Display des iPhone X. (red, 6.11.2017)