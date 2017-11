Umsatzplus bei Jobbörse Xing dank neuer Mitglieder

1,5 Millionen neue Mitglieder seit Jahresbeginn

Das Karrierenetzwerk Xing hat dank eines Zustroms an neuen Mitgliedern seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 24 Prozent auf 134,5 Mio. Euro gesteigert. Das Vorsteuerergebnis (EBITDA) legte um 22 Prozent auf 43,7 Mio. Euro zu. Seit Jahresbeginn meldeten sich 1,5 Millionen neue Mitglieder bei dem deutschen LinkedIn-Konkurrenten an.

Eine Million Mitglieder in Österreich

Im laufenden Quartal knackte Xing die 13-Millionen-Marke. In Österreich hast Xing derzeit rund eine Million Mitglieder, um 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. (Reuters/APA, 6.11.2017)