Peter Pilz: "Ziehe mich mit Sicherheit nicht aus der Politik zurück"

Im Ö1-Morgenjournal sprach Pilz von einem "politisch motivierten Anschlag auf eine neue Liste im Parlament", er habe nie eine Frau sexuell belästigt

Wien – Nach Vorwürfen von zwei Frauen wegen angeblicher sexueller Belästigung hat Peter Pilz am Samstag auf sein Nationalratsmandat verzichtet. Seine Kollegen der Liste Pilz vermuten dahinter eine Racheaktion der Grünen. Am Montag nahm Pilz zwei Tage nach seinem Rückzug im Ö1-Morgenjournal Stellung. Es werde ein politisches Spiel gespielt, er habe das Recht, seine Liste zu schützen. Laut Pilz werde die Liste Pilz wahrscheinlich ohne ihn im Nationalrat starten: "Einen komplette politischen Rückzug schließe ich jedoch aus. Ich ziehe mich mit Sicherheit nicht aus der Politik zurück."

Die Vorwürfe aus dem grünen Club habe er gekannt, räumte Pilz am Montag im Gespräch mit Ö1 ein. Es handelt sich aber "um Falschbehauptungen, Konstruktionen und glatte Lügen". Er habe damals über "jede Minute" Buch geführt – auch über die Rolle der damaligen Grünen-Parteivorsitzenden Eva Glawischnig und Grünen Clubchef Dieter Brosz – und diese Aufzeichnungen werde er nun veröffentlichen.

"Nie Frau sexuell belästigt"

Er habe in seinem ganzen Leben keine Frau sexuell belästigt: "Ich bin mir nicht der geringsten Schuld bewusst." Er brauche jedoch noch einige Zeit, um den Abend beim Forum Alpbach in Tirol zu rekonstruieren. Laut Zeugen soll er dort eine Frau begrapscht und verbal belästigt haben. Am Samstag hatte er nur eine Stunde Zeit, um zu reagieren. Und es habe ihm gereicht "mit dem Vergewaltiger Weinstein auf eine Stufe gestellt zu werden".

Zu dem Fall in Alpbach, zu dem sich Zeugen gemeldet haben, meint Pilz: "Inzwischen ist es mir gelungen, fast den ganzen Abend zu rekonstruieren." Laut Pilz habe ein Kandidat auf der SPÖ-Nationalratsliste eine zentrale Rolle gespielt. Auf Nachfrage des Ö1-Morgenjournals räumt er aber ein, dass er noch nicht sagen wolle, dass die Zeugen lügen – das sei zu früh.

Pilz habe am Wochenende recherchiert und die Spuren führen seiner Meinung nach zumindest in zwei Parteien: Er vermutet dahinter einen Versuch die Liste Pilz kaputt zu machen, weil "sie keine Opposition zu Schwarz-Blau haben wollen". Er wisse "heute viel mehr, wer hier Vorwürfe veröffentlicht hat".

Entscheidung erst am Mittwoch

Pilz werde sich bis Mittwoch entscheiden, wie er mit seinem Nationalratsmandat umgehen werde. Am Samstag hatte er eigentlich verkündet, auf sein Mandat verzichten zu wollen. Pilz nennt die Veröffentlichung der Vorwürfe es einen "politisch motivierten Anschlag auf eine neue Liste im Parlament". Und Pilz weiter: "Diesen Versuch mich politisch zu zerstören, werde ich nicht akzeptieren."

"Ich bin mit sicher, dass ich solche Grenzen in meinem ganzen Leben noch nicht überschritten habe. Aber mein Problem ist, dass ich das Gegenteil im Moment nicht beweisen kann", sagte Pilz abschließend. (red, 6.11.2017)