Pflichtsieg von Real Madrid gegen Las Palmas

Das Team von Zinedine Zidane fährt einen trockenen 3:0-Sieg ein

Madrid – Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft an diesem Wochenende seine Pflicht erfüllt. Der Rekordmeister besiegte UD Las Palmas am Sonntag zu Hause deutlich 3:0. Casemiro ließ die heimischen Fans mit einem wuchtigen Kopfball in der 41. Minute das erste Mal jubeln, Marco Asensio (56.) erzielte ein Volley-Traumtor. Den Schlusspunkt setzte Isco in der 74. Minute.

In der Tabelle steht Real weiter auf Platz drei, acht Zähler beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona. Las Palmas ist mit nur sechs Punkten auf dem Konto Vorletzter. (APA, 5.11.2017)