Auch Arsenal kann ManCity nicht stoppen

Englands Spitzenreiter gewinnt Sonntags-Schlager mit 3:1

Manchester – Manchester City eilt weiterhin von Sieg zu Sieg. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola besiegte am Sonntag Arsenal 3:1 (1:0). Nach dem 15. Pflichtspielsieg in Serie haben die Citizens an der Tabellenspitze der Premier League mit nun 31 Zählern bereits zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellensechsten aus London (19).

Für die zu Beginn furios aufspielenden Gastgeber trafen Kevin de Bruyne (19.), Sergio Aguero (50.) per Foulelfmeter und der Brasilianer Gabriel Jesus (74.). Arsenals französischer Stürmer Alexandre Lacazette (65.) sorgte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Tottenham Hotspur mühte sich zuvor zu einem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht Crystal Palace. Die Spurs festigten damit ihren dritten Rang mit nun 23 Zählern. Heung-min Son (64.) sorgte für den entscheidenden Treffer. (sid, 5.11. 2017)