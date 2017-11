"Der Fall Holdt": Forum zum "Tatort" mit Maria Furtwängler

foto: dr/marion von der mehden

"Es war eine vielleicht riskante, im Resultat kluge Entscheidung der NDR-Redaktion, die Regie Anne Zohra Berrached zu geben. So jung, so erfahren, so erfolgreich mit "24 Wochen" und "Zwei Mütter" – noch keine "Tatort"-Inszenierung. Sie scheint sich der beliebtesten TV-Kommissarin in deren 25. Fall unbefangen genähert zu haben. Mit Lindholm geht es erst sublim, dann auf klarer Linie abwärts, und wenn ihr dabei von Buch und Regie auch Empathie fürs Versagen zugestanden wird, so verletzt die verletzte Frau andere Menschen", analysiert Joachim Huber auf tagesspiegel.de.