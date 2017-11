127:108 bei Denver Nuggets dritter Erfolg des Champions in Serie

Denver – NBA-Titelverteidiger Golden State kommt in Schwung. Die von den Superstars Kevin Durant (25 Punkte) und Stephen Curry (22 Punkte/11 Assists) angeführten Warriors feierten am Samstagabend einen klaren 127:108-Erfolg bei den Denver Nuggets. Nach dem dritten Sieg en suite hält das Team aus Oakland ebenso wie Houston bei einer Erfolgsquote von 70 Prozent und steht damit an der Spitze im Westen.

Curry verzeichnete beim siebenten Sieg im zehnten Saisonspiel einen Karriererekord: Sein Plus/Minus-Rating – dabei werden die erzielten Punkte des Teams mit jenen des Gegners gegengerechnet für die Zeit, die ein Spieler im Einsatz war – lag am Ende bei eindrucksvollen plus 44.

Ergebnisse vom Samstag:

Denver Nuggets – Golden State Warriors 108:127, Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 104:113, Detroit Pistons – Sacramento Kings 108:99, Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 112:99, Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 90:96 n.V.