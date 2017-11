Grabner scort bei Rangers-Sieg

Kärntner erzielt drittes Goal für New York bei 5:4 gegen Florida

Vancouver/Philadelphia/Florida – Michael Grabner feierte mit den New York Rangers am Samstag einen 5:4-Sieg gegen die Florida Panthers. Der Villacher steuerte einen Treffer bei, er stellte zu Beginn des dritten Drittels auf 3:2 für seine Mannschaft. Erst in der Overtime sorgte Kevin Shattenkirk mit seinem Tor zum 5:4 für die Entscheidung zugunsten der Rangers.

In dieser erzielte Shattenkirk nach 68 Sekunden den Siegestreffer für das Team aus New York City, das seinen dritten Erfolg en suite feierte. Auch die Vancouver Canucks verzeichneten mit dem 4:2-Heimsieg über die Pittsburgh Penguins wieder ein Erfolgserlebnis. Thomas Vanek wirkte 12:14 Minuten aufseiten der Sieger mit, Matchwinner für die Kanadier war der erst 20-jährige US-Amerikaner Brock Boeser mit drei Toren und einem Assist.

Michael Raffl verlor indes mit den Philadelphia Flyers zu Hause gegen Colorado Avalanche mit 4:5 nach Penaltyschießen. Der 28-jährige Kärntner kam dabei 9:53 Minuten zum Einsatz. (APA, 5.11. 2017)

Ergebnisse vom Samstag:

Florida Panthers – New York Rangers (mit Grabner, der sein fünftes Saisontor erzielte) 4:5 n.V., Vancouver Canucks (mit Vanek) – Pittsburgh Penguins 4:2, Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Colorado Avalanche 4:5 n.P., Ottawa Senators – Vegas Golden Knights 4:5, St. Louis Blues – Toronto Maple Leafs 6:4, Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 4:5 n.V., Boston Bruins – Washington Capitals 2:3, Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 5:4 n.P., Dallas Stars – Buffalo Sabres 5:1, Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 0:2, Arizona Coyotes – Carolina Hurricanes 2:1 n.P., Los Angeles Kings – Nashville Predators 3:4 n.V., San Jose Sharks – Anaheim Ducks 2:1 n.P.