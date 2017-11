Cavani übertrifft 100-Tore-Marke für Paris SG

Uruguayer könnte bald Ibrahimovic als Pariser Rekordtorschützen ablösen

Paris – Edinson Cavani hat gut drei Jahre nach seinem Debüt in der Ligue 1 die 100-Tore-Marke in der französischen Fußball-Meisterschaft übertroffen. Der Topscorer von Paris Saint-Germain erzielte am Samstag beim 5:0 in Angers zwei Treffer und führt die Torschützenliste nach 12 Runden mit 13 Toren an.

Seit seinem Wechsel zu PSG hat der Uruguayer in 144 Meisterschaftsspielen 101 Mal getroffen. Noch in dieser Saison dürfte er zum Pariser Ligue-1-Rekordtorschützen werden. Die Bestmarke hält Zlatan Ibrahimovic mit 113 Toren.

Titelverteidiger Paris SG liegt nach zwölf Runden mit zehn Siegen und zwei Remis unangefochten an der Tabellenspitze. (APA, 4.11.2017)