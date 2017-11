Qualifikant Krajinovic überrascht Isner in Paris

Serbe kickt mit Halbfinalsieg den US-Amerikaner auch aus dem London-Rennen. Damit kann nur noch Sock den Spanier Carreno Busta vom achten Masters-Platz drängen

Paris – Der serbische Qualifikant Filip Krajinovic hat am Samstag sensationell das Endspiel des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy erreicht. Der Weltranglisten-77. hatte am Vortag vom kampflosen Aus des topgesetzten Rafael Nadal profitiert, doch im Halbfinale zeigte er mit dem 6:4,6:7(2),7:6(5) über John Isner sein Potenzial. Für den US-Amerikaner ist nun die Jagd nach dem letzten London-Ticket vorbei.

Denn Isner hätte in Paris den Titel holen müssen, um Pablo Carreno Busta (ESP) noch zu verdrängen. Gleiches musste in der Seine-Stadt auch Jack Sock (USA) gelingen, um den Spanier noch abzufangen. Er ist der letzte "Herausforderer" für Carreno Busta. Der 25-jährige Krajinovic bekommt es am Sonntag entweder mit Sock oder dem ebenfalls ungesetzten Franzosen Julien Benneteau zu tun. (APA, 4.11.2017)