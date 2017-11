Rekord für Celtic Glasgow: 63 Ligaspiele ohne Niederlage

100 Jahre alte Bestmarke geknackt

Glasgow – Celtic Glasgow ist in der schottischen Fußball-Meisterschaft seit 63 Spielen ohne Niederlage und hat damit einen 100 Jahre alten Rekord geknackt. Der Champions-League-Teilnehmer setzte sich am Samstag mit 4:0 bei St. Johnstone durch. Keine andere britische Fußball-Mannschaft hat bisher so eine Serie hingelegt, die im Mai 2016 mit einem 7:0 gegen Motherwell begann.

Seither feierte die Mannschaft von Trainer Brendan Rodgers 56 Siege und spielte siebenmal Unentschieden. Den bisherigen Rekord hatte Celtic zwischen 1915 und 1917 aufgestellt gehabt. (APA, 4.11.2017)