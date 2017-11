Europäischer Filmpreis: Josef Hader unter den Nominierten

Könnte für "Vor der Morgenröte" zum besten Schauspieler gekürt werden

Berlin/Wien – Josef Hader hat im Dezember Chancen auf die Auszeichnung als bester Schauspieler beim Europäischen Filmpreis 2017. Der 55-Jährige ist für seine Rolle als Stefan Zweig in Maria Schraders Filmbiografie "Vor der Morgenröte" nominiert worden, wie die Europäische Filmakademie am Samstag beim Filmfestival in Sevilla mitteilte.

Zu Haders Konkurrenten zählen unter anderen der französische Altmeister Jean-Louis Trintignant für seinen Part in Michael Hanekes "Happy End" und der irische Hollywoodstar Colin Farrell ("The Killing of a Sacred Deer"). Bei den Darstellerinnen tritt die deutsche Schauspielerin Paula Beer für ihre Rolle in Francois Ozons Drama "Frantz" nominiert und trifft dabei auf die beiden französischen Stars Isabelle Huppert und Juliette Binoche, wobei Huppert ebenfalls für ihren Auftritt in Hanekes Familiendrama "Happy End" nominiert wurde.

Nachdem im Vorjahr Maren Ade mit ihrem deutsch-österreichischen Vater-Tochter-Drama "Toni Erdmann" den Preis für den besten europäischen Spielfilm für sich reklamieren konnte, wird dieser Titel heuer definitiv in ein anderes Land gehen. Nominiert sind diesesmal Filme von Regisseuren aus Frankreich, Schweden, Russland, Finnland und Ungarn. Dazu gehören der Berlinale-Gewinner "Körper und Seele" von Ildiko Enyedi und der Cannes-Gewinner "The Square" von Ruben Östlund, der außerdem auch Chancen auf die Trophäe in der Sparte Beste Europäische Komödie hat. Nominiert für den besten Spielfilm sind weiters "Die andere Seite der Hoffnung" von Aki Kaurismäki, "120 BPM" von Robin Campillo und "Loveless" von Andrey Zvyagintsev.

Über die Sieger in den einzelnen Kategorien stimmen nun die mehr als 3.000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie ab. Am 9. Dezember werden die Filmpreis-Gewinner dann bei einer Gala im Haus der Berliner Festspiele bekanntgegeben. (APA, 4.11.2017)