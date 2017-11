Papadakis/Cizeron durchbrechen 200-Punkte-Marke

Peking – Das französische Eistanz-Duo Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron hat beim Grand Prix in Peking den erst eine Woche alten Weltrekord verbessert. Die dreifachen Weltmeister knackten am Samstag mit 200,43 Punkten erstmals die 200er-Marke. Den Rekord ihrer kanadischen Trainingspartner Tessa Virtue und Scott Moir, die in China nicht am Start waren, überboten sie um 0,57 Zähler. (APA, 4.11. 2017)