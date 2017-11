Radfahrerin in Wien bei Unfall schwer verletzt

Unfall mit Pkw in Kreuzungsbereich

Wien – Eine 42-jährige Radfahrerin ist Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Leopoldstadt schwer verletzt worden. Sie war auf einer Kreuzung bei der Böcklinstraße von einem Auto angefahren worden.

Eine 64-Jährige lenkte ihren Pkw laut Polizei in der Böcklinstraße von der Paffrathgasse kommend und wollte die Kreuzung mit der Friedensgasse gerade überfahren. Die 42-Jährige fuhr in der Friedensgasse von der Schüttelstraße kommend und wollte ebenfalls die Kreuzung mit der Böcklinstraße gerade überqueren. Beim Zusammenstoß wurde die Radlerin zu Boden geschleudert. Die Rettung brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (APA, 4.11.2017)