Österreicher unterliegt in Glasgow englischem Qualifikanten

Glasgow – Darts-Profi Mensur Suljovic ist beim World-Series-Finale in Glasgow überraschend bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Champions-League-Sieger aus Wien unterlag dem englischen Qualifikanten Chris Dobey am Freitagabend nach 3:0-Führung noch 3:6. (APA, 4.11. 2017)