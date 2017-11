Leiche der 78-Jährigen in Gülle versenkt, Sohn laut Polizei geständig

Bischofshofen – Laut Ermittlungen der Polizei Salzburg soll ein 44-jähriger Pongauer am vergangenen Mittwoch seine Mutter erschossen haben. Die Leiche der Frau wurde am Freitag in der Güllegrube des Bauernhofes in Bischofshofen, auf dem Mutter und Sohn gelebt hatten, von der Polizei entdeckt. Die Schwester hatte ihre Mutter als vermisst gemeldet. Der Landwirt zeigte sich zur Tat geständig. (APA, 4.11.2017)