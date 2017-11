Livestream: Pressekonferenz von Peter Pilz zu Vorwürfen der sexuellen Belästigung

"Falter" berichtet über weiteren sexuellen Übergriff in Alpbach im Jahr 2013. Pilz deutet Rücktritt an erbittet sich Bedenkzeit. Pressekonferenz heute um 10.30 Uhr

Wien – Der Abgeordnete Peter Pilz ist mit weiteren Vorwürfen wegen sexueller Belästigung konfrontiert. Die Wochenzeitung "Falter" berichtet auf ihrer Webseite von einem Fall in Alpbach, wo Pilz eine junge Frau begrapscht haben soll. "Ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Vorfall. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Es tut mir leid. Aber wenn es zwei Zeugen dafür gibt, werde ich zurücktreten", sagt der Abgeordnete dazu. Der STANDARD hat ihn vorerst nicht erreicht. Um 10:30 will er sich in einer Pressekonferenz zu den Vorwürfen äußern.

Der Livestream zur Pressekonferenz startet um 10:30 Uhr.

"Ich habe hohe Maßstäbe und diese gelten auch für mich", sagte Pilz erbat aber noch Bedenkzeit, um die Sache mit seinen Weggefährten zu besprechen.

Peter Pilz tritt zurück: https://t.co/CyeWiioD06 — Florian Klenk (@florianklenk) November 4, 2017

Am Freitag hatten "Presse" und "Profil" berichtet, dass Pilz eine ehemalige Mitarbeiterin sexuell belästigt haben soll. Entgegen der Berichte kam es aber nie zu einer Anzeige. Die Betroffene hat dutzende Vorfälle dokumentiert und eine Anfrage bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft gemacht. Sie habe sich dann aber dagegen entschieden, den Fall vor die Gleichbehandlungskomission zu bringen, sagt Albert Steinhauser, der noch bis 9. November Klubobmann der Grünen ist.

Verschwiegenheitspflicht

Auf die Bitte der Betroffenen waren die Grünen zur Verschwiegenheit verpflichtet. "Wir wollten den Abgeordnetenklub informieren, aber auch das war nicht möglich", sagt Steinhauser zum STANDARD. "Das Recht hat sie natürlich." Der Arbeitgeber sei an die Verschwiegenheitspflicht gebunden, habe es von allen Anwälten geheißen.

Von einer anwaltlichen Einigung in dem Fall der Mitarbeiterin weiß Steinhauser nichts. Andere Fälle, bei denen Pilz Mitglieder des Klubs belästigt haben soll, sind ihm ebenfalls nicht bekannt.

Es dürfte aber mehrere Berichte von Fällen außerhalb des Klubs geben. Pilz hat im "Falter" angekündigt, sich mit einem Tagebuch und E-Mails bei der Pressekonferenz gegen die Vorwürfe der Mitarbeiterin zu wehren.

Behauptungen, wonach Pilz nie schriftlich über die konkreten Vorfälle informiert wurde, entkräftet Steinhauser. Auf Wunsch der Betroffenen sei das nicht geschehen, man habe Pilz aber alles vorgelesen, er habe sich Notizen machen können. Der Klub habe ihn um eine Stellungnahme gebeten, die er aber nie bekommen habe. (Lisa Kogelnik, 4.11.2017)