Morgen-Update für Samstag, den 4.11.2017: ÖVP-FPÖ-Pläne, Vorwürfe gegen Peter Pilz und verdeckte Arbeitslosigkeit

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] ÖVP-FPÖ-Pläne: Härtere Strafen, weniger Steuern, Sozialkürzung für Zuwanderer

Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Peter Pilz

Grünen-Chef Kogler: "Uns geht's ein bisschen wie Griechenland"

[International] US-Strafsteuer trifft Österreichs Firmen

[Wirtschaft] Verdeckte Arbeitslosigkeit und kaum Lohnzuwachs: Die Krise ist nicht vorbei

[Lifestyle] Trüffelsuche lohnt sich auch in Österreich

[Karriere] Arbeitssoziologin Schönauer: "An der Verkürzung der Arbeitszeit führt kein Weg vorbei"

[Wetter] Am Samstag halten sich in einigen Becken und Tälern Nebel und Hochnebel, die im Laufe des Tages meist der Sonne weichen. Nur im Süden, im Seengebiet Oberösterreichs und im Waldviertel bleibt es mitunter länger trüb. Im östlichen Flachland kommt mäßiger bis lebhafter Südwind auf, inneralpin wird es teils föhnig, die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad.



[Zum Tag] Heute vor 9 Jahren wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Was sich heute in der US-Politik so tut, erfährst du hier.