TV- und Radiotipps für Sonntag, 5. November 2017

16.45 MAGAZIN Metropolis Themen des Kulturmagazins: 1) Danzig – Der Kampf um die Demokratie. 2) Kulturkampf in Katalonien. 3) Willkommen in Weimar. 4) Das neue Album von Charlotte Gainsbourg. 5) Der Künstler Ai Weiwei – The Human Flow. 6) Ein Porträt des Maler Erik Schmidt. Bis 17.30, Arte

Radio-Tipps

9.00 MORGENSTUND'

Frühstück bei mir: Nina Proll Claudia Stöckl spricht mit der Schauspielerin über Tweets und flotte Sprüche.

Bis 11.00, Ö3

9.05 ESSAY

Gedanken: Thomas Declaude Der Musiker, Regisseur, Autor und Seminarleiter über die Wege der Kunst.

Bis 10.00, Ö1

14.05 MAGAZIN

Menschenbilder: Mara Kraus Unter dem Titel Der talentierte Herr Ginic. Eine Familie in Zeiten des Holocaust hat sie eine Biografie über ihre Familie geschrieben, die in diesem Herbst erschienen ist. Im Porträt von Heinz Janisch aus dem Jahr 2015.

Bis 14.55, Ö1

16.00 MAGAZIN

Ex libris mit Neuerscheinungen von Attila Bartis, Edna O'Brien, Melinda Nadj Abonji, Ida Hegazi Høyer und Marie Luise Knott.

Bis 17.00, Ö1

19.33 MAGAZIN

Kunstsonntag mit Beiträgen über Tunesien: 19.33 Radiosession mit dem Perkussionisten Habig Samdndi. 20.15 Tonspuren: Die Rückkehr des Elefanten Porträt des tunesischen Schriftstellers Abdelaziz Belkhodja. 21.00 Milestones Orient und Okzident im Dialog: Anouar Brahems Le Pas du Chat noir. 21.40 Stimmen aus Tunesien. 22.08 Radiokunst – Kunstradio Arbeiten der tunesischen Künstlerin Deena Abdelwahed.

Bis 0.00, Ö1

21.00 MAGAZIN

Im Sumpf mit Fritz Ostermayer und Thomas Edlinger: 1) Feindbilder und deren Überwindung: Achille Mbembe plädiert in seinem Essay für eine Ethik des Passanten. 2) Thinking about tomorrow, and how to build it: Der Ja-Panik-Sänger Andreas Spechtl spricht über die Hintergründe seines meditativen, in Teheran eingespielten Ambientalbums.

Bis 23.00, FM4

(Doris Priesching, 5.11.2017)