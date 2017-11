Isner eliminiert Del Potro in Paris und aus Masters-Rennen

Der US-Amerikaner müsste für London-Trip den Titel in Paris holen

Paris – John Isner hat am Freitag seine Chance, sich noch für die ATP World Tour Finals in London zu qualifizieren, aufrechterhalten und gleichzeitig Juan Martin Del Potro aus dem Masters-Rennen geworfen. Der als Nummer 9 gesetzte US-Amerikaner eliminierte den Argentinier im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris mit 6:4,6:7(5),6:4 und trifft nun im Halbfinale auf den Serben Filip Krajinovic.

Nach aktueller Lage ist Del Potro damit aus dem Rennen um den achten und letzten Platz beim ATP-Saison-Finale. Der Südamerikaner hätte dazu das Halbfinale in der Seine-Stadt erreichen müssen. Isner muss allerdings das Turnier gewinnen, um den derzeit achtplatzierten Spanier Pablo Carreno Busta noch zu verdrängen.

Für Del Potro könnte sich freilich noch alles ändern, wenn der angeschlagene Rafael Nadal auf den London-Trip verzichten muss. (APA, 3.11.2017)