Malta nahm Abschied von ermordeter Aufdeckerin

Die regierungskritische Bloggerin Daphne Caruana Galizia war am 16. Oktober mit einer Autobombe getötet worden

Mosta – Die Wallfahrtskirche Rotunda Santa Marija Assunta in der nordmaltesischen Kleinstadt Mosta war am Freitag bis auf den letzten Platz gefüllt. Hunderte Menschen nahmen Abschied von der Journalistin Daphne Caruana Galizia, die am 16. Oktober nahe ihrem Wohnort durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet wurde. In den Straßen rundherum versammelten sich trotz hoher Polizeipräsenz Schaulustige, um einen Blick auf den Trauerzug zu werfen.