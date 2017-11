Visastreit: Moskau bestellt österreichischen Diplomaten ein

Österreichisches Außenministerium: Rechtliche Gründe, dass Krim-Journalisten Visa verweigert wurde

Moskau/Wien – Die Weigerung der österreichischen Botschaft in Moskau, Journalisten von der Krim Visa auszustellen, sorgt weiter für Spannungen. Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow übte am Freitag Kritik an Österreich. Der Geschäftsträger der österreichischen Botschaft sei am Donnerstag aus diesem Anlass in das russische Außenministerium zitiert worden. "Wir haben ihn über unsere Position informiert und hoffen, dass alle Staaten, die Veranstaltungen der OSZE verantworten, derartige Handlungen in Zukunft unterlassen", sagte Lawrow.

"Obwohl die Journalisten im Einklang mit allen Regeln der OSZE akkreditiert waren, haben sie keine österreichische Visa bekommen. Wir erachten das als Fehler, weil die Teilnehmer der Veranstaltung derart der Möglichkeit beraubt wurden, ein vollwertiges Bild (der Situation auf der Krim, Anm.) zu bekommen", sagte Lawrow am Freitag in Moskau in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger. Drei Journalisten von der 2014 durch Russland annektierten Halbinsel hatten am Donnerstag und Freitag bei der OSZE-Veranstaltung "Die Rolle freier Medien für einen umfassenden Zugang bei Sicherheitsfragen" in der Wiener Hofburg teilnehmen wollen.

Die jetzige Einbestellung des Geschäftsträgers der österreichischen Botschaft ist nach APA-Informationen seit 2015 erst die zweite Ladung eines offiziellen Vertreter Österreichs, um derart Kritik an einer österreichischen Entscheidung zum Ausdruck zu bringen.

Bedauern im Außenministerium

Im Außenministerium in Wien selbst bedauert man, dass die drei Medienvertreter von der Krim an der OSZE-Veranstaltung zu Medienthemen nicht teilnehmen konnten. "Zur Aussage, dass die österreichische Botschaft in Moskau hierfür keine Visa ausgestellt hat, wird darauf hingewiesen, dass aus rechtlichen Gründen eine solche Vergabe mangels örtlicher Zuständigkeit nicht möglich ist", sagte Ministeriumssprecher Thomas Schnöll der APA.

Laut den Richtlinien zur Vergabe von Schengenvisa, die nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Mai 2014 modifiziert worden sind, sollen Bewohner der Krim Visa prinzipiell in EU-Konsulaten in der Ukraine erhalten. Im Mai 2016 beschlossen die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst zudem, dass von russischen Behörden auf der Krim nach der Annexion der Halbinsel ausgestellte Reisepässe nicht anerkannt würden und deshalb Besitzern solcher Dokumente auch keine Visa erteilt werden könnten. (APA, 3.11.2017)