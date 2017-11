Wie rechts ist Österreich wirklich?

Eine türkis-blaue Rechts-Rechts-Regierung ist vielleicht gar nicht Ausdruck des gesellschaftlichen Klimas

Rund 60 Prozent für zwei Rechtsparteien, Zweidrittelmehrheit für Mitte-Rechts im Parlament. Ein eklatanter Rechtsrutsch wurde schon unmittelbar nach den Wahlen konstatiert, und es herrscht so etwas wie ein Konsens, dass das Wahlergebnis Ausdruck einer rechten Hegemonie im Land sei. Kurzum: Es ist ein simpler Ausdruck einer Stimmung und einer Vorherrschaft in den Köpfen. Aber stimmt das denn wirklich so? War – beispielsweise – tatsächlich die Dominanz des Migrationsthemas allein wahlentscheidend? Oder nicht doch viel mehr das "Veränderungsmarketing" von Sebastian Kurz und der Dilettanten-Wahlkampf der Konkurrenz?

Eine türkis-blaue Rechts-Rechts-Regierung ist vielleicht gar nicht Ausdruck des gesellschaftlichen Klimas, sondern stünde weit rechts von diesem. (Robert Misik, 5.11.2017)