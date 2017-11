Paul McCartney und Emma Stone werben mit Kurzfilm für fleischlosen Montag

Kampagne "Meat Free Monday" soll auf die klimaschädlichen Auswirkungen der Fleischproduktion aufmerksam machen

London – Ex-Beatle Paul McCartney und seine Töchter Mary und Stella werben mit einem Kurzfilm für einen weltweiten fleischlosen Tag. Der knapp fünfminütige Film "One Day A Week" ("Ein Tag pro Woche") wurde am Freitag kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Bonn in der kommenden Woche online gestellt.

"Es gibt einen einfachen, aber sehr wesentlichen Weg, um dabei zu helfen, unseren Planeten und all seine Bewohner zu schützen", sagt McCartney in die Kamera. "Ein Tag der Woche keine tierischen Produkte zu essen, kann einen riesigen Einfluss darauf haben, die filigrane Balance zu erhalten, die uns alle aufrechterhält." Auch die US-Schauspieler Woody Harrelson und Emma Stone unterstützen mit einer kurzen Wortspende im Video die Initiative für einen fleischlosen Montag.

Paul McCartney ist selbst seit vielen Jahren Vegetarier. Gemeinsam mit seinen Töchtern und anderen Prominenten startete er 2009 die Kampagne "Meat Free Monday". 2014 veröffentlichte der britische Musiker vor dem New Yorker Klimagipfel ein Lied, um für den Veggie-Day Werbung zu machen. (APA, 3.11.2017)